Саудовская Аравия приветствовала передачу власти в Йемене от президента Абд Раббу Мансура Хади президентскому совету, который представляет политические силы на территориях под управлением бывшего международно признанного правительства, и призвала начать переговоры с правящим на севере Йемена движением «Ансар Алла» (хуситами), сообщило в четверг Саудовское государственное агентство новостей SPA.

«Королевство приветствует объявление президентом Йемена о создании президентского руководящего совета с передачей ему всех полномочий президента республики согласно конституции Йемена, инициативе стран Персидского залива для реализации задач переходного периода», — говорится в сообщении от имени властей страны.

Саудовская Аравия призвала новый президентский совет Йемена «начать переговоры с хуситами под эгидой ООН для достижения окончательного и всеобщего мирного решения с переходным периодом по установлению мира в этой стране».