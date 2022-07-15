Саудовская Аравия официально открыла свое воздушное пространство для Израиля, отменив запрет на полеты.

Как передает Газета.Ру, об этом Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии (GACA) объявило в пятницу, 15 июля.

«Мы открываем воздушное пространство Королевства для всех авиаперевозчиков, отвечающих требованиям Властей в отношении пролетов», — сказано в заявлении.

Уточняется, что соответствующее решение призвано расширить усилия, направленные на укрепление позиций Королевства в качестве глобального узла, соединяющего три континента, и улучшить международное воздушное сообщение.

Открытие неба произошло накануне визита президента США Джо Байдена, который посетил Израиль. Он приветствовал решение Саудовской Аравии о воздушном пространстве.

«Президент Байден приветствует и одобряет историческое решение руководства Саудовской Аравии открыть воздушное пространство для всех гражданских перевозчиков без дискриминации, решение, которое включает полеты в Израиль и из Израиля», — сказал советника президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.