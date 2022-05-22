Саудовская Аравия надеется разработать соглашение с ОПЕК+, которое включало бы Россию, говорить о деталях нового соглашения пока рано.

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман в интервью газете Financial Times.

По его словам, Эр-Рияд надеется «разработать соглашение с ОПЕК+… которое включает Россию». Министр отметил, что на фоне неопределенности на рынке рано говорить о деталях нового соглашения, но ОПЕК+ нарастит добычу, «если будет спрос».

Абдель Азиз бен Салман связал рост цен на топливо с нехваткой мировых нефтеперерабатывающих мощностей. «Определяющим фактором на рынке являются мощности нефтеперерабатывающих заводов… По крайней мере, за последние три года весь мир потерял около 4 млн баррелей нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 миллионов из них только с начала пандемии коронавируса», — считает министр.

Он отметил, что политика не должна вмешиваться в работу ОПЕК+, вместе с тем для ликвидации проблем в сфере добычи и нефтепереработки правительства должны поощрять промышленность делать инвестиции в углеводороды.