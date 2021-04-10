Saudi Aramco назвала стоимость продажи инвесторам трубопроводного бизнеса

Cаудовская нефтяная компания Saudi Aramco подписала соглашение с консорциумом, возглавляемым американской EIG Global Energy Partners.

Как передает «Коммерсантъ», в рамках сделки консорциум получит 49% в новой структуре, Aramco Oil Pipelines, за 12,4 млрд долларов США. Структуре на 25 лет будет предоставлено право на тарифные выплаты за прокачку нефти по трубопроводам Saudi Aramco .

Saudi Aramco «сохранит полное владение сетью нефтяных трубопроводов и операционный контроль над ними», а сделка не создаст ограничений по обязательствам государственной компании перед Саудовской Аравией, указано в заявлении компании. В сообщении EİG заявлено, что общая стоимость Aramco Oil Pipelines составит 25,3 млрд долларов США. Стороны называют соглашение одним из крупнейших в истории инфраструктурных сделок.

Чистая прибыль Saudi Aramco в 2020 году снизилась в 1,8 раза, до 49 млрд долларов США, следует из опубликованной в марте отчетности компании. При этом ее президент Амин ан-Нассер отметил, что положение компании было устойчивым и позволило выплатить дивиденды на сумму 75 млрд долларов США.