Президент Армении Армен Саркисян потребовал проведения конституционной реформы, которая преобразует страну из парламентской в президентскую республику. Об этом он рассказал в интервью El Pais.

По его мнению, передача большей власти президенту решит многие текущие проблемы страны. Глава государства подчеркнул, что большинству армян не близка парламентская демократия, поскольку в общественном мнении сохраняется представление о вертикальной власти главы страны.

Современную Армению Саркисян назвал «республикой премьер-министра». Он заявил, что сейчас глава правительства имеет все права и несет ответственность только перед парламентом, в котором сам же и сформировал большинство.

При этом глава государства отметил, что в президентской республике власть должна уравновешиваться сильным законодательным собранием. Текущий парламент он назвал «непредставительным».

«В последних выборах участвовали 25 партий и блоков, но ни одна партия не является реальной. Они продолжают существовать, если приходят к власти, и исчезают, когда ее теряют. Нет идеологии», — заключил Саркисян.

Интересно, с чего это вдруг «проснулся» президент? И с чьей подачи он поёт? Если говорить лично о нем, то Саркисян не предпринял ничего для того, чтобы занять президентское кресло — всенародных выборов и борьбы с другими кандидатами он не пережил. По нынешнему законодательству президент Армении избирается Национальным собранием страны, парламентом. Так что сам Саркисян может претендовать только на роль такого президента, каким и является – чисто церемониальной, представительской фигуры. Но какие-то силы заставляют его делать такие вбросы о желательности понижения полномочий премьер-министра после того, как им вновь стал Никол Пашинян. Кто же эти силы? Нет ли тут вновь каких-то происков Кремля? Или тут уместны какие-то иные объяснения?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Егор Куроптев, российский политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе:

— Я сомневаюсь, что позиция президента как-то связана с внешними силами. Баланс во власти всегда полезен и помогает видеть более полную картину происходящего. Так что наличие хотя бы каких-то полномочий у президента — это полезно.

Тем не менее, и в Армении, и в Грузии переход на парламентскую систему произошел не в силу заботы о стране, а в силу желания определенных людей оставаться у власти в обход конституции. В Армении это был Серж Саргсян. В Грузии — Михеил Саакашвили. Собственно, президент Саркисян пришел на этот пост именно тогда, когда самый непопулярный сейчас политик в Армении Серж Саргсян пытался ухватиться за место под солнцем. Действительно, президентская система более понятна постсоветскому пространству, потому что вождизм еще живёт в головах. Но предложение господина президента не очень поможет в решении проблемы, так как возврат к президентской республике приведет только к тому, что полнота власти будет у президента, а не у премьера. Кстати, если бы сейчас в Армении прошли выборы такого президента, им стал бы Пашинян. Так что говорить о балансе и регулировке — понятно и логично. Не должен один человек управлять всем и так, что его никто не контролирует. Но достигается это реформами, укреплением других институтов и ветвей власти, а не передачей этой самой власти из рук в руки, как мячика.

Расим Мусабеков, политолог, депутат парламента АР:

— Армен Саркисян разглагольствованием о восстановлении в Армении института «сильной» президентской власти, о главе государства, избираемом всенародным голосованием, преследует несколько целей. Во-первых, он страхует себя от досрочного отстранения от поста президента страны. В ходе кризиса Саркисян занял нелояльную, хотя и достаточно трусливую и непоследовательную позицию в отношении Никола Пашиняна. Он, в конце концов, присоединился к требованиям об отставке Пашиняна. Теперь наступает час расплаты. Сам Саркисян довольно уязвим. Ведь при его избрании в прошлом были допущены нарушения конституционных требований (у Саркисяна имелось британское гражданство, и он не проживал последние 6 лет в Армении). Уходить с позором Саркисян не хочет. Так что, если будет изменена Конституция, и будут объявлены новые президентские выборы в Армении, Саркисян без скандала сможет завершить полномочия и тихонько уехать в Лондон, где его деньги, дети и связи.

Одновременно Саркисян работает на руку Роберту Кочаряну, так как дает тому шанс попробовать переиграть Никола Пашиняна на президентских выборах.

Руки Кремля непосредственно в этих маневрах я не усматриваю. Это все мелкие армянские политические интриги. Полагаю, что Никол Пашинян все это хорошо читает и играть по сценарию своих противников не станет. Если он и решится на изменение Конституции с его всенародным избранием и широкими полномочиями, то вряд ли до того, как полностью расчистит политическое поле от нелояльных политиков, не исключая самого Саркисяна, главы и большей части членов Конституционного Суда, состава других судебных инстанций. Нелояльных генералов он уже отправляет в отставку. Саркисяну еще повезет, если ему дадут возможность самому подать в отставку «по болезни». Так что на политической сцене Армении следует ожидать продолжения захватывающего «спектакля» с неожиданными поворотами сюжета. Будем наблюдать.