Санкции США направлены против каждого иранца, заявил Роухани

Санкции США направлены против каждого иранца, они негуманны, заявил президент Ирана Хасан Роухани на встрече с главами зарубежных дипмиссий и представительств в Тегеране.
«Деспотичные санкции США направлены против всего народа. На сегодняшний день ни у кого нет сомнений, что максимальное давление и санкции США направлены против каждого, иными словами ни для одного человека, ни для одной болезни, ни для одного продукта, необходимого людям, не сделано исключений», — сказал Роухани, чье выступление транслировалось государственным телевидением.
По его словам, санкции США затрагивают безопасность полетов, поскольку касаются и запчастей для самолетов. «Совершенно очевидно, что санкции на 100% негуманны и направлены против всей нации. Вероятно, история знает мало примеров подобных санкций», — сказал Роухани, выступая по случаю 41-ой годовщины исламской революции в Иране.
Несмотря на санкции США, властям Ирана удалось должным образом управлять страной, добавил Роухани, сославшись на статистику.(РИА Новости)