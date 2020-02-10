Санкции США направлены против каждого иранца, заявил Роухани

Санкции США направлены против каждого иранца, они негуманны, заявил президент Ирана Хасан Роухани на встрече с главами зарубежных дипмиссий и представительств в Тегеране.

«Деспотичные санкции США направлены против всего народа. На сегодняшний день ни у кого нет сомнений, что максимальное давление и санкции США направлены против каждого, иными словами ни для одного человека, ни для одной болезни, ни для одного продукта, необходимого людям, не сделано исключений», — сказал Роухани, чье выступление транслировалось государственным телевидением.