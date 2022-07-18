В случае окончания войны в Украине и установления мира на условиях России западные санкции против РФ отменены не будут. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в колонке для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, обнародованной в воскресенье, 17 июля.

«Частью новой реальности является то, что в последние месяцы Европейский Союз также консолидировался. Он весьма единодушно отреагировал на российскую агрессию и ввел беспрецедентно жесткие санкции», — отметил глава немецкого правительства.

По его словам, Запад с самого начала знал, что, возможно, рестрикции придется сохранять в силе долгое время.

«И нам также ясно, что ни одна из этих санкций не будет снята в случае продиктованного Россией мира. Для России нет другого пути к соглашению с Украиной, чем тот, который может быть принят украинцами», — подчеркнул Шольц.

Канцлер ФРГ заверил, что Евросоюз будет поддерживать Украину до тех пор, пока она в этом нуждается, и в то же время акцентировал, что НАТО не станет стороной развязанной Россией войны.