Президент Молдавии Майя Санду попросила страны НАТО оказать властям республики помощь в борьбе с распространением в социальных сетях информации, которая отражает российскую точку зрения на события в мире, передает ТАСС.

«Мы должны работать вместе и быть более эффективными в удержании российской пропаганды. Нам нужны общие подходы в работе с социальными сетями, которые не реагируют на запросы Молдавии в вопросах пропаганды и дезинформации, но я верю, что они будут серьезнее относиться к нам, если мы будем действовать вместе», — заявила Санду в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности. Она отметила, что власти Молдавии вскоре примут закон, который позволит «контролировать пропаганду и дезинформацию в онлайн-пространстве».