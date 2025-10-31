Власти Венесуэлы запросили поставок военных радаров и ремонта истребителей у России, Китая и Ирана. Каракас мог запросить также российские ракеты. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на правительственные документы США.

По данным американской разведки, министр транспорт Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес в середине октября посещал с визитом Москву, и должен был передать письмо от президента Николаса Мадуро президенту Владимиру Путину.

У Путина, как утверждается, запросили помощи в укреплении противовоздушной обороны. В том числе — в восстановлении закупленных у России истребителей .

В письме Мадуро, утверждает WP, говорится, что российские самолёты — важнейшее средство сдерживания, имеющееся в венесуэльской армии. У китайского лидера Си Цзиньпина Мадуро, как утверждается, попросил ускорения поставок радаров. У Ирана могли быть запрошены пассивные средства разведки, подавители сигналов GPS и дроны.

Какой ответ дали Мадуро в Москве, Пекине и Тегеране — неизвестно. Запрос поставок происходит на фоне давления США на правительство Венесуэлы.

Американские военные, как ранее сообщала The Wall Street Journal, рассматривают возможность нанесения ударов по стране. Таким образом администрация Дональда Трампа рассчитывает сократить наркотрафик и подать сигнал Мадуро о необходимости отойти от власти, писала газета. (svoboda.org)