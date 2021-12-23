Азербайджанское Телевидение подготовило интересный видеоролик, посвященный 60-летнему юбилею Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

В видеоролике показаны представители разных профессий за работой. Надо отметить, что это – реальные люди, профессионалы своего дела. В конце ролика подчеркиваются напряженный труд и выдающиеся заслуги самого достойного представителя самой трудной профессии – Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева:

«Его работа – самая трудная. Потому что судьба народа и государства – в его руках. Самый достойный представитель самой трудной профессии – Ильхам Алиев».