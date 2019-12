Самые интересные подробности с концерта EMIN в Баку

Уже который год подряд традиционный зимний концерт EMINa во Дворце Гейдара Алиева проходит при полном отсутствии свободных мест в зале.

Как сообщает #, выйдя на сцену, певец поблагодарил зрителей за sold out и признался, что концерты в родном Баку это самые дорогие и бесценные мгновении в его творчестве. Свои слова EMIN всегда подпитывает действиями. Пожалуй, он – самый «народный» из всех народных артистов Азербайджана, который доказывает любовь к своей стране конкретными примерами.

Если речь идет о концертах, то это, прежде всего дань памяти великому Муслиму Магомаеву. На каждом концерте, в любой стране мира EMIN исполняет «Синюю вечность». «Тамара Синявская не так давно рассказала мне о том, что Муслим Магомаев ей как-то признался, что эту песню очень тяжело петь. Я подумал, если ему было тяжело, то, что мне говорить. Но я ее пою, как могу, всегда с чувством большой гордости, любви и уважения к великому артисту. Вечная ему память, сохраните любовь к нему, он заслуживает самых громких аплодисментов в мире», — обратился EMIN к бакинцам со сцены Дворца Гейдара Алиева.

Программа состояла как из новых, так и уже хорошо известных песен исполнителя. В поддержку недавно вышедшего альбома «Девочка моя» прозвучал одноименный трек, а также песня, написанная Максом Фадеевым «Первый снег» и композиция «Ялтинский вечер».

Помимо этого, публика насладилась хитами «Сердце пополам», «Начистоту», Amor, «Сбежим в Баку», «Нежная», «Невероятная», «Я лучше всех живу», одна из самых пронзительных песен артиста на английском языке Coming Home и провокационная Got Me Good, исполнение которой певец сопроводил увлекательной информацией: «Власти США потратили 83 миллиона на расследование, пытаясь доказать, что я – азербайджанец, замешан во вмешательстве в американские выборы. Мы посвятили этому песню — Got Me Good, что означает «Попался». К счастью, пока не я, но история действительно была забавная…», — развеселил артист публику.

Не обошлось и без легендарной композиции Still, о которой EMIN сказал: «Я написал ее в 2005 году, и мне казалось, что я никогда больше не напишу ничего подобного».

Концерт прошел, как всегда великолепно. Ближе к финалу фанатов пустили к сцене. Артист старался уделить внимание каждому, сфотографироваться, подписать автограф и поблагодарить за цветы.

Особую благодарность EMIN выразил вице – президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за то, что посетила концерт вместе с дочерью Аминой.

И еще один важный момент вечера – в рамках бакинского концерта фан-клуб EMINа организовал благотворительный проект «Бумеранг добра» в помощь бакинке Нармин Кичибековой, которая борется со злокачественной опухолью – у девушки т-клеточная лимфома груди. Все средства, собранные с продажи сувенирной продукции в ходе концерта, будут переданы на лечение девушки.

Завершился концерт исполнением всенародно любимого хита «Мой Азербайджан», который с EMINом пел весь зал.