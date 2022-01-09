Полиция Индианаполиса, США, арестовала мужчину, который угрожал зрителям концерта певицы Doja Cat бомбой. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов в Twitter.
«Находящиеся неподалеку свидетели сообщили полиции, что мужчина заявил, что у него при себе было взрывное устройство», — уточнили в пресс-службе.
Правоохранители обыскали злоумышленника и не нашли у него взрывчатку. При этом в отношении мужчины уже действовали несколько ордеров на арест. Расследование дела продолжается.(Газета.Ru)