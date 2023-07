Долгожданный сольный концерт EMINa стал настоящим праздником для всех, кто разделил летний бакинский вечер в Sea Breeze Resort с народным артистом Азербайджана, сообщает #.

Концерт артиста состоялся в рамках масштабного музыкального марафона SEA BREEZE Summer LIVE.

Вечер был поистине грандиозным. Как всегда душевный, харизматичный и талантливый EMIN сделал все, чтобы порадовать родную публику. Особое удовольствие артист доставил фанатам, удивив несколько необычной программой, начав не с привычного хита, а с одной из культовых песен «It’s now or never» легендарного Элвиса Пресли. Тем самым, EMIN сделал важный акцент на свой новый проект — альбом, посвященный мировой легенде и кумиру детства, который выходит уже в ближайшем будущем.

Конечно, не обошлось на вечере и без всеми любимых хитов – «Сбежим в Баку», «Нежная», «Boomerang», «Начистоту», «МММ», «Still», «Я лучше всех живу», и др.

Как всегда, звучит «Синяя вечность» Муслима Магомаева. Это очень трепетная и волнительная часть любого концерта EMINa. Артист стабилен во всех отношениях, в том числе и в музыкальных, что, безусловно, характеризует его человеческие качества:

«В школьные годы одноклассники смеялись, когда видели в моей комнате на стенах плакаты Магомаева, Эльвиса, Хампердинка… Они слушали Тупака и другую модную музыку, а мне мама в 11 лет подарила кассету Элвиса Пресли, и эта музыка уже тогда стала частью меня. Это — музыка вне времени», — рассказывает EMIN.

С публикой общается по-домашнему тепло и раскрывает душу:

«Я считаю Нардаран своим родным городом, своим родным берегом. И я счастлив, что могу сделать этот берег немножечко лучше. Я все это строю для вас! Очень жалею, что не успел построить Sea Breeze при жизни Муслима Магомаева. Он был бы очень рад этому. Сегодня все самые важные решения в своей жизни я принимаю в комнате имени Муслима, которая расположена в ресторане Shore House Baku».

EMINу всегда удается зацепить самые тонкие струнки души своего зрителя. Так случилось и в этот раз, когда он представлял песню «Благодарю, мама», посвященную в лице Ирины Агаларовой всем матерям.

«Мама — главный человек в жизни каждого мужчины. И я скажу, что, наверное, моя мама в определенном смысле больше чем отец сделала из меня того человека, которым я стал. Я очень люблю тебя, Мама!», — сказал EMIN.

Мама артиста в этот момент присутствовала на концерте в кругу близких родственников — бабушки EMINa, родной сестры и супруги.

«Я всегда мечтал петь, и буду это делать, пока у меня будут силы. Я пою благодаря каждому из вас, всех тех, кто приходит на мои концерты и слушает мои песни. Низкий поклон каждому», — откровенничает певец.

Главный сюрприз вечера — выход на сцену легенды в лице Энгельберта Хампердинка.

И снова — уникальная история, за которой стоит любовь и уважение.

«Он прилетел в Баку за доллар», — улыбается EMIN, напоминая публике уникальную историю о сумме гонорара за приезд в Баку, когда Хампердинк шутливо ответил нашему артисту, что это обойдется нашему артисту в… 1 доллар!

«Он не взял ни копейки, потому что он любит Азербайджан, любит вас и любит меня! Это его подарок всем нам от человека — легенды!», — сказал EMIN.

Вместе артисты исполнили композицию «Help me make through the night», а далее Хампердинк остался с публикой наедине и подарил бакинцам еще пару своих композиций.

Ближе к финалу звучат хит за хитом, а EMIN готовит публику к прощанию, хотя никто не хочет расставаться:

«Но нам все равно придется, хотя очень не хочется. Я безумно люблю свою страну, нашего Президента, низкий ему поклон! И сегодня я хочу посвятить песню «Мой Азербайджан» памяти всех солдат, которые отдали жизнь за Родину. И всем родителям, которые потеряли своих детей во благо нашей страны».

Вечер завершился фейерверком и несмолкаемыми аплодисментами благодарной публики. Браво, EMIN!