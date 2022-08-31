Невероятный праздник подарили своим фанатам народный артист Азербайджана EMIN и Jony – накануне премьеры клипа на свой новый дуэт «Лунная ночь» артисты закатили эксклюзивную презентацию и сделали это не где–нибудь, а в родном Баку.

К слову, здесь же снимали клип, и если для EMINa это дело привычное – на счету певца уже множество экранизаций на Родине, то для Jony – тот самый первый раз.

EMIN всячески поддерживает талантливых соотечественников, со многими из них дружит и искренне называет своими братьями. Jоny — как раз из таких примеров.

«Он удивительно талантливый человек, и когда мы находимся с ним в студии, хочется поймать каждый момент. Он мастер своего дела. То, что умеет Jony, не умеет никто», — признается EMIN #.

Артисты непринужденно общаются с журналистами, приглашенными на закрытую премьеру в Rose Bar Beach в Sea Breeze, шутят и излучают позитив.

«Я приехал к Эмину с припевом, напел, ему очень понравилось. И пошло-поехало: мы засели в студии и стали вместе дописывать, сочинять. Складывалось в тот день все, и складывалось очень хорошо», — вспоминает Jony.

«Помню, как мы вышли из студии, и пошли ужинать довольные и радостные как дети», — продолжает EMIN.

Это уже вторая совместная работа артистов. В 2020 году EMIN и Jony записали трек «Камин», сняли на него клип в духе голливудского экшн, получили всевозможные премии и награды и, к превеликой радости своих фанатов, решили не останавливаться на достигнутом. В итоге мы наконец-таки дождались горячую, летнюю и атмосферную новинку под названием «Лунная ночь».

В клипе радует все – динамика, чарующие волны Каспия, танцы на песке, обескураживающие улыбки героев, которые мчатся на кабриолете, рассекают на яхтах и поют при луне, повисшей над морем. Как говорится, к картинке – не придраться, и тут уже постарался большой мастер видеографии, известный режиссер Самир Тахиров.

«Дуэты — такая вещь, их не планируешь», — отвечает EMIN на вопрос об идее продолжить петь с Jony. И поясняет: «Они либо случаются, либо нет. И если дуэт получился гармоничным, то слушатель ощутит это в каждой ноте».

«EMIN очень многому меня научил, тому, на что у меня ушли бы годы. Я безумно благодарен ему за все, что он делает для меня и для других наших ребят, я его очень сильно люблю, и я был счастлив, когда он впервые назвал меня братом. Для меня это бесценно», — откровенничает Jony.

Когда у артистов уже спросили обо всем на свете, журналисты вспомнили о Хосе Мамедове. Любимчик женских сердец, придуманный EMINом как творческий прототип, очаровал всех и вся, снялся в нескольких клипах, обзавелся собственной страничкой в Instagram, но, к сожалению, внезапно и бесследно исчез.

Интересуемся у EMINa, когда ждать возвращения усатого мачо:

«Он отдыхает. Я отправил его на Мальдивы», — шутит певец, и понимает, что пора возвращаться к гостям.