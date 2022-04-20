Samsung в скором времени будет производить батареи для смартфонов при помощи технологии, используемой при создании аккумуляторов для электромобилей. Об этом сообщает Android Headlines со ссылкой на корейские СМИ.

Сейчас при создании аккумуляторов для мобильных устройств Samsung использует более привычный метод flat jelly roll, который не позволяет компании вплотную размещать химические компоненты, из-за чего естественное набухание батареи во время зарядки и разрядки может согнуть и повредить электроды. Используемый в аккумуляторах для электромобилей метод призван решить эту проблему, позволив более плотно устанавливать компоненты слой за слоем.

Отмечается, что такой метод компоновки освободит место внутри батареи, предоставив дополнительную емкость как минимум на десять процентов. Например, батарея Galaxy S22 Ultra на 5 тыс. мАч, изготовленная по традиционной технологии, может «увеличиться» до 5,5 тыс. мАч при одинаковом размере.