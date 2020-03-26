Самостоятельное решение НАР нарушает Конституцию — эксперт

24 марта Нахчыванская Автономная Республика самостоятельно приняла решение ограничить въезд граждан Азербайджана на свою территорию. Невзирая на то, что этот шаг является мерой борьбы с распространением коронавируса, самостоятельное принятие таких решений частью территории Азербайджана – опасный прецедент, противоречащий Конституции нашей страны, сказал по этому поводу # юрист Акрам Гасанов.

Сообщается, что в связи с приостановлением полетов в НАР Государственному таможенному комитету автономной республики поручено прекратить пропуск граждан Азербайджана (из других регионов страны), вылетающих из Международного аэропорта Нахчывана в Баку через таможенный пункт «Садарак». Такое решение было принято в самой автономии на совещании, посвященном мерам по предотвращению распространения опасного вируса, говорит ИА Тренд.

Далее отмечается, что совместно с Государственной миграционной службой и Управлением Министерства иностранных дел НАР поручено прекратить въезд всех иностранных граждан в автономную республику, а также прекратить въезд и выезд туда всех транспортных средств. Проводить дезинфекцию, выгрузку мелких грузов на пограничных таможенных складах, а также организовать регулярный осмотр водителей и контролировать график их движения. Въезжающие и выезжающие из Автономной Республики, Международного аэропорта граждане будут подвергаться строгой проверке, а Министерство здравоохранения и Государственный таможенный комитет окажут необходимую помощь аэропорту.

Упомянутое решение противоречит части 3 статьи 28 Конституции АР, где сказано, что любой человек, находящийся на территории страны на законных основаниях, может свободно передвигаться. Не граждане Азербайджана, пребывающие в стране на законных основаниях, также имеют право на свободное перемещение, сказал Гасанов:

— Разумеется, права и свободы, предусмотренные в Конституции, в том числе и эта статья, могут быть ограничены в соответствии с частью 3 статьи 71 основного закона государства – при объявлении военного, чрезвычайного положения, мобилизации. Только в этом случае указанные права и свободы могут быть ужаты частично и временно. Кстати, сама ситуация с коронавирусом также расценивается как чрезвычайное положение, поскольку согласно статье 112 Конституции, одним из оснований объявления Президентом ЧП являются эпидемии.

Т.е. в этом случае глава государства принимает соответствующий указ, подлежащий утверждению в течение 24 часов парламентом. У нас же получается на деле, что сегодняшние ограничения, скажем, касающиеся въезда в Баку, выхода на улицу граждан старше 65-ти лет не имеют правовых оснований, поскольку подобные решения могут быть приняты в условиях режима ЧП. Но в любом случае эти ограничения вводит Кабинет министров, т.е. делается это на уровне центрального органа власти Азербайджана, и мы это принимаем, сказал собеседник

— Однако то, что это делает автономная республика, вызывает вопросы. Ведь с таким успехом теперь каждая отдельно взятая территория нашей страны будет поступать таким же образом. Ведь если у Нахчывана есть нужда в таких ограничениях, а она имеется, руководству НАР надлежало обратиться к главе государства, либо правительству с тем, чтобы ввести эти ограничения. Но то, что НАР это делает самостоятельно – не есть хорошо. Я снова подчеркиваю, что не подвергаю сомнению необходимость предпринимаемых в последнее время мер против распространения коронавируса. Речь идет об их правовом обосновании, оформлении, правовых основах. Это должно происходить на законных основаниях, и уж ни в коем случае мы не можем позволять произвол и своеволие отдельных территорий страны, поскольку это очень опасный и вредный прецедент на будущее.