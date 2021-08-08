Одномоторный самолет врезался в жилой дом в городе Виктория (штат Миннесота). Все, кто находился на борту, погибли, сообщило в субботу местное отделение телеканала Fox News, передает на ТАСС.

Инцидент произошел в 17:40 субботы (02:40 GMT+4). Данных о точном количестве пассажиров не приводится. В результате крушения самолета на земле никто не пострадал.

Телеканал со ссылкой на Федеральное авиационное управление США также информировал, что самолет направлялся из муниципального аэропорта Александрии (штат Виргиния) в аэропорт города Инден-Прери (штат Миннесота). Как уточнил Национальный совет по безопасности на транспорте США, это был самолет модели Mooney M20. Ведется расследование случившегося.