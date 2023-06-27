Бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, которым, как утверждается, пользуется глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском 27 июня в 07:40 утра. Об этом сообщает проект «Беларускі Гаюн», который занимается мониторингом военной активности на территории страны.

18 минут спустя там же приземлился ещё один частный самолёт с регистрационным номером RA-02878, который ранее, как утверждается, вылетел из Санкт-Петербурга.

Накануне «Важные истории» и OCCRP сообщали, что самолёт Embraer, которым ранее пользовался Пригожин, днем 25 июня, вылетел из Петербурга на юго-восток, отключил транспондер над Фролово в Волгоградской области, в 500 километрах от Ростова-на-Дону, а к вечеру вернулся обратно в Петербург.