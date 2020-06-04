Саммит под вопросом

На днях президент США выкинул очередной фортель, огорошив своих партнеров по G7 намерением позвать на его саммит главу России Путина. Членами Большой семерки, кроме США, являются Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. Россия же была исключена из состава этой группы, как все помнят, в 2014 году – в качестве наказания за аннексию Крыма.

30 мая Дональд Трамп озвучил идею отложить саммит Большой семерки до осени и расширить его формат «до G10 или G11», пригласив на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию, передает Deutsche Welle.

По словам Трампа, саммит G7 в расширенном формате мог бы состояться в сентябре — перед заседанием Генеральной Ассамблеи ООН или после него. «Или, возможно, я сделаю это сразу после выборов», — добавил Трамп. В ноябре 2020 года в США должны пройти выборы президента страны, и, судя по всему, Трамп практически не сомневается в собственном переизбрании.

1 июня Трамп сообщил по телефону Путину о своем намерении пригласить Россию на встречу Большой семерки. И как заявила 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва считает, что идея Трампа провести саммит G7 в расширенном составе «идет в правильном направлении». В то же время Россия полагает, что в саммите должен принимать участие и Китай, сообщила Захарова. «Очевидно, например, что без участия Китая едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения», — процитировала ее газета «Известия».

Конечно, первым делом у всех возникает вопрос — зачем вообще Трампу понадобилось приглашать на саммит Большой семерки Россию? Ведь если там появится Путин, это будет означать проигрыш Запада — Москва так и не освободила Крым, а это было причиной ее «отставки».

В Кремле могут подумать, что они больше нужны, чем не нужны в нормальном обществе. Неужели Трамп видит в Москве в ее нынешнем состоянии нормального партнера?

3 июня Трамп попытался дать ответы. Например, он заявил, что его российскому коллеге Владимиру Путину удалось завоевать его доверие. В интервью Fox News Radio политик отметил, что Путин оказал помощь нефтяной индустрии, что оказалось выгодно и самой Москве. В результате поддержки России поднялась американская нефтяная промышленность, а это, в свою очередь, сохранило миллионы рабочих мест в штатах Техас, Северная Дакота и Оклахома.

И приглашение на саммит G7 Путина, по его словам, было продиктовано «вопросом здравого смысла». «Речь идет не о том, сделал ли он что-то для участия в нем, а о том, что приглашение — вопрос здравого смысла», — цитируют Трампа американские СМИ.

Глава Белого дома отметил, что на таких саммитах обсуждается то, что часто имеет отношение к России. «Поэтому я считаю, что в таком случае было бы хорошо, чтобы и Путин присутствовал на обсуждении», — сказал Трамп.

Высказался он и за заключение нового, по его словам, «ядерного пакта» с Россией. По его словам, сейчас проблема распространения ядерного оружия в мире — самая большая, передает РИА ФАН.

Понятно, что у членов «семерки» нынешняя идея Трампа вызвала отторжение. Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россия будет «и дальше находиться за пределами G7», которая, по его словам, «всегда была площадкой для открытого общения между союзниками и друзьями». Трюдо напомнил, что Россия была исключена из G8 после вторжения в Крым. Он подчеркнул, что РФ продолжает пренебрегать международными правилами и нормами, «поэтому она не состоит в группе».

Резко против расширения формата за счет РФ высказались и в Лондоне — по словам представителя британского премьера, «Россия не должна быть возвращена в группу, пока она не прекратит агрессивную и дестабилизирующую активность, которая угрожает безопасности граждан Великобритании и коллективной безопасности союзников».

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель тоже раскритиковал предложение президента США. РФ не сможет вернуться в Большую семерку до тех пор, пока она не изменит свой курс, подчеркнул глава европейской дипломатии, выступая в Брюсселе.

Являясь страной-хозяйкой саммита G7 в этом году, США могут лишь направлять разовые приглашения на встречи, проходящие в рамках этого мероприятия, но не менять его формат, напомнил дипломат.

Получается, единственное, чего пока добился Трамп, это вызвал раздражение у партнеров. Что дальше? Вряд ли ему удастся убедить их всех «простить» Путина. А это значит, что либо президент США откажется от своей странноватой затеи, подразумевающей наплевательское отношение к нормам международного права (в частности, к принципу нерушимости границ и территориальной целостности государств), либо никакого саммита не будет.