Саммит НАТО в 2021 году пройдет в Брюсселе

Саммит НАТО состоится в 2021 году в Брюсселе, однако дата его проведения и формат пока не определены. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в бельгийской столице генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что главной темой будущего саммита станет обсуждение Инициативы НАТО — 2030, которая должна заложить принципы развития и модернизации альянса на ближайшее десятилетие и будет положена в основу в будущей новой стратегической концепции Североатлантического альянса.

Генсек альянса также отметил, что обсуждение подготовки к саммиту станет главной темой встречи глав МИД альянса 23-24 марта в Брюсселе.

| 2021-03-22T19:20:15+04:00 22 марта 2021, 20:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss