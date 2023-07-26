В Баку прошел очередной вечер проекта «Poetry баттл с Ираной Гасымовой», сообщает #.

За год существования проекта уже состоялись вечера по темам: любовная лирика, гражданская лирика, философская лирика и сатира.

Темой вечера стала пейзажная лирика.

Проект «Poetry баттл с Ираной Гасымовой» — это поэтическое состязание, в котором участвуют поэты со своими авторскими стихами. Тема каждого вечера заранее определяется автором проекта.

Первое место конкурса определяет звездное жюри, которое состоит из 4-х деятелей культуры. Победитель получает диплом и памятные подарки.

На этот раз участниками баттла были следующие поэты: Анара Ахундова, Саида Субхи, Гаджи Хашимов, Максуд Кязымов, Лейла Курбанова, Зарема Манафова, Екатерина Гусельникова, Лала Гасанова, Эльдар Джангирбеков.

Победителем конкурса стала Саида Субхи. Победитель получил диплом и подарки от автора проекта Ираны Гасымовой, а также специальный приз от члена жюри художницы Нигяр Нариманбековой — именную графическую работу художницы.

Также вне конкурса свои стихотворения на тему пейзажной лирики прочитала сама автор проекта Ирана Гасымова, поэт Лейли Салаева, а также прекрасные чтецы Наргиз Таирова, Инга Бахолдина, Наза Гасанова, Нигяр Бабаева.

Среди членов жюри были: Нигяр Нариманбекова — заслуженная художница Азербайджана и Франции, поэт Теймур Рагимов — Заслуженный Артист Азербайджана, Лейли Салаева — Член союза Писателей Азербайджана, член общества поэтов Великобитании, Нигяр Бабаева — основательница интеллектуального клуба и коммуникационной площадки «NAC».

Напомним, что Член Союза писателей Ирана Гасымова является автором нескольких поэтических сборников, она режиссер-постановщик сатирического спектакля по собственной пьесе «Чего хотят женщины», режиссер, автор сценария, а также исполнитель главной роли поэтического спектакля «Мужчина и Женщина», автор своего сольного поэтического перфоманса «КиноЛирика». Проводила сольные поэтические вечера не только в Баку, но и в Москве, Санкт-Петербурге и Тбилиси.