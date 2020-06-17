Сахиль Бабаев: «В закон «О правах лиц с инвалидностью» готовятся новые предложения»

В Азербайджане разрабатываются правила по реестру лиц с инвалидностью, реабилитации граждан этой категории, обеспечению лекарственными препаратами, правилам оказания медуслуг и обеспечению санаторно-курортным лечением в стране и другие проекты нормативных актов.

Об этом на заседании Рабочей группы по вопросам инвалидности и реабилитации, проведенной в формате видеоконференции, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Министр добавил, что для совершенствования закона «О правах лиц с инвалидностью» готовятся новые предложения, связанные с дополнениями и поправками.

Бабаев подчеркнул, что продолжаются также работы по выявлению и отмене назначенных фиктивных инвалидностей.

По его словам, в этом году запланировано открытие ряда реабилитационных учреждений, которые были капитально отремонтированы и реконструированы.

На заседании был рассмотрен общий обзор по оценке инвалидности, представлена статистическая информация, обсуждены новые законодательные проекты, реформы и инновации.