Сахиль Бабаев: «1500 семей шехидов и инвалидов уже обеспечены пенсиями и пособиями»

«По поручению президента за последний месяц государство проявило заботу о 4500 семьях шехидов и ветеранов, им были предоставлены дома и автомобили».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса сказал министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев во время обсуждения законопроекта «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2021 год».

С.Бабаев отметил, что в связи с Отечественной войной 1500 семей шехидов и инвалидов уже обеспечены пенсиями и пособиями: «По сравнению с 2019 годом в 2020 году на пенсии выделено на 700 млн. манатов больше, на пособия — на 300 млн. манатов».

| 2020-12-25T16:09:38+04:00 25 декабря 2020, 17:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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