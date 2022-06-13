Сегодня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.

Как сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова выразила уверенность в том, что этот визит внесет свой вклад в дальнейшее укрепление сотрудничества между ООН и Азербайджаном.

Выразив удовлетворение пребыванием в Милли Меджлисе Азербайджана, президент 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид сказал, что удовлетворен высоким уровнем сотрудничества между ООН и Азербайджаном, успешным председательством нашей страны в Движении неприсоединения. Гость рассказал об активной роли Азербайджана в построении парламентской сети, гендерном равенстве, участии женщин в политике, важности обеспечения устойчивого мира в регионе и других вопросах.

На встрече гость выразил уверенность в том, что Азербайджан в скором времени завершит процесс реконструкции на освобожденных территориях.