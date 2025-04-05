В рамках рабочего визита в Узбекистан спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась в Ташкенте с председателем Сената Исламской Республики Пакистан Сейидом Юсуфом Резой Гилани.

Как сообщили в пресс-службе ММ, в ходе встречи был проведен обмен мнениями об отношениях между двумя дружественными и братскими странами и их парламентами.

Было подчеркнуто, что стратегические отношения между Азербайджаном и Пакистаном основаны на принципах дружбы и братства.

В ходе беседы было отмечено, что законодательные органы двух стран вносят важный вклад в дальнейшее развитие отношений между нашими странами. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова с удовлетворением вспомнила о своей встрече с председателем Сената в Баку в феврале текущего года и подчеркнула, что тесные контакты и позитивный диалог способствуют более тесному сотрудничеству наших парламентов.

На встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством и взаимной поддержкой в международных парламентских организациях.

Председатель Сената Исламской Республики Пакистан Сейид Юсуф Реза Гилани высоко оценил работу, проделанную под председательством Азербайджана в Парламентской сети. Отметив, что его страна придает большое значение отношениям с Азербайджаном, он сказал, что Пакистан и Азербайджан являются братскими странами, всегда поддерживают друг друга.

На встрече был проведен обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.