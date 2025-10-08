Находящаяся в Азербайджане с официальным визитом парламентская делегация, возглавляемая председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем, 8 октября прибыла в Милли Меджлис (парламент). Об этом сообщает пресс-служба парламента Азербайджана.

После того, как гости ознакомились с залом пленарных заседаний парламента, они побывали в Музее Гейдара Алиева в Милли Меджлисе; Гордан Яндрокович оставил запись в Памятной книге.

Затем прошла встреча спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой и председателя парламента Хорватии Гордана Яндроковича в расширенном составе.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заметила, что это первый визит на уровне главы парламента за последние 11 лет, и выразила веру в то, что он внесёт свой вклад в развитие отношений между нашими странами и парламентами. На встрече отмечалось возвышение взаимоотношений до уровня стратегического партнёрства за 30 лет с установления дипломатических отношений, и существенная роль встречных визитов высшего и высокого уровней в развитии наших отношений.

Спикер Милли Меджлиса выразила удовлетворение взаимной поддержкой и солидарностью двух стран в рамках международных организаций, отметив высокую оценку активной поддержки, оказанной Хорватией инициативам Азербайджана в рамках COP29, и участию Премьер-министра Андрея Пленковича в этом важном мероприятии.

На встрече была обсуждена важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности ряда европейских стран. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития межпарламентских связей, отношениях между парламентскими комитетами двух стран и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Спикер Сахиба Гафарова также информировала гостя о парафировании мирного договора с Арменией.

Заявивший об удовлетворённости пребыванием в Азербайджане с визитом председатель парламента Хорватии Гордан Яндрокович поделился впечатлениями от проведённой сегодня встречи с Президентом Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что восстановление Азербайджаном своего суверенитета и территориальной целостности в 2023 году является предметом гордости, и что скорейшее подписание мирного договора с Арменией станет важным вкладом в развитие всего региона.

Председатель парламента говорил о важности существующих отношений между двумя странами в экономической сфере, включая сотрудничество в энергетическом секторе, и подчеркнул роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности европейских стран.