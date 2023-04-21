Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо председателю Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Российской Федерации Вячеславу Володину по поводу предвзятых высказываний Олега Матвейчева, заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи, который высказал предвзятое мнение об Азербайджане в эфире информационного агентства «Руссарминфо».

Об этом сообщает # со ссылкой на пресс-службу парламента Азербайджана.

В письме говорится, что на фоне динамичного развития сотрудничества между двумя странами и парламентами, а также активных посреднических усилий Российской Федерации в деле нормализации азербайджано-армянских отношений Олег Матвейчев, заместитель председателя Комитета по информационной политики, информационным технологиям и связи Госдумы в эфире Российско-армянскому информационному агентству «Русарминфо» сделал заявления, который были встречены с большой тревогой в Азербайджане.