Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Чехию встретилась с министром иностранных дел Яном Липавским.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, Ян Липавский отметил, что азербайджано-чешские отношения находятся на высоком уровне, между двумя странами нет открытых вопросов. Говоря об укреплении сотрудничества в торгово-экономической сфере, он подчеркнул важную роль Азербайджана в энергоснабжении его страны. Было отмечено, что на азербайджанскую нефть приходится существенная доля чешского потребления. Министр иностранных дел выразил намерение и дальше расширять взаимодействие в этой сфере.

Ян Липавский довел до внимания заинтересованность Чехии в дальнейшем развитии сотрудничества в рамках международных организаций.

На встрече председатель Милли Меджлиса подчеркнула важность продолжения визитов и встреч на высоком уровне между нашими странами.

Сахиба Гафарова отметила благоприятную инвестиционную среду в Азербайджане, широкомасштабные восстановительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, современную транспортную инфраструктуру и важную роль Азербайджана как транзитной страны, работу, проделанную в области возобновляемых источников энергии. Она подчеркнула наличие широких возможностей для дальнейшего развития двустороннего экономического сотрудничества, в том числе в сфере возобновляемой энергии.

Подвергнув критике существующие в системе международных отношений двойные стандарты, председатель Милли Меджлиса обратила внимание на тот факт, что хотя решения, принятые в отношении некоторых государств, немедленно исполняются, иногда мы становимся свидетелями того, что международное право игнорируется. Она напомнила, что Азербайджан почти 30 лет страдал от армянской оккупации. В результате этой оккупации один миллион азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома. Армения разрушила и разграбила все наши города и регионы, находившиеся под оккупацией. Хотя практически все международные организации, особенно Совет Безопасности ООН, принимали различные решения и резолюции относительно ликвидации факта оккупации, эти документы оставались на бумаге почти 30 лет. Три года назад Азербайджан освободил свои земли от оккупации, самостоятельно обеспечив выполнение этих решений.

В настоящее время на освобожденных территориях Азербайджана ведутся широкомасштабные работы по восстановлению и строительству, сказала председатель Милли Меджлиса. Наша страна проводит мирную политику. Азербайджан намерен обеспечить постоянный мир в регионе. Поэтому, несмотря на то, что страна подверглась оккупации, именно Азербайджан представил Армении предложения по нормализации отношений и подписанию мирного договора.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что совершенно неадекватные и неприемлемые заявления, искажающие реалии в регионе, бросают тень и подрывают усилия по подписанию мирного соглашения. Председатель парламента Азербайджана отметила необходимость справедливости в посредническом процессе по подписанию мирного соглашения и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В свою очередь, министр иностранных дел Чехии заявил, что его страна заинтересована в обеспечении стабильности в регионе и поддерживает мирный процесс. Он добавил, что Чехия положительно оценивает усилия Азербайджана в этом направлении.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.