Азербайджан вновь присоединился к международной акции «Сад Памяти».

Сегодня в Хазарском районе Баку были высажены саженцы кипарисов в память о погибших в Великой Отечественной войне, сообщает #.

Организаторы бакинской акции — Международная команда Волонтёров 75-летия Победы в Азербайджане и Землячество казаков при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов республики и исполнительной власти Хазарского района Баку.

В акции приняли участие представители Комитета ветеранов войны, труда и Вооружённых Сил Азербайджана при Президенте Азербайджанской Республики, Исполнительная власть Хазарского района города Баку, Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Волонтёров Победы в Азербайджане никогда не покидает чувство патриотизма и долга перед своими предками, которые отдали свои жизни ради нашего мирного неба над головой в борьбе против фашизма.

Миллионы погибших в Великой Отечественной войне — солдаты и мирные жители, узники концлагерей и жертвы блокады Ленинграда — акция «Сад Памяти» про каждого из них.

Впервые международная акция «Сад Памяти» была проведена в 2020 году.