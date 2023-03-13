Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что пока находится в стране, собирается помочь ей, поскольку после этого он займется поддержкой украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он написал в социальной сети.

«Я просто хочу помочь вам, пока я здесь, иначе, когда я вернусь в Киев, я буду полностью поглощен помощью Зеленскому и, возможно, даже не буду иметь времени посмотреть в сторону Грузии», — написал Саакашвили.

Он также отметил, что в течение дня он дважды потерял сознание. По его словам, к нему будут допущены европейские врачи, которые будут заниматься им на протяжение 10 дней. Саакашвиили добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком потребовал освобождения грузинского политика.