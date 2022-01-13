«Я сам решу, к кому обращаться. Я обращаюсь к грузинскому народу, вы такой же суд, как я астронавт, я собираюсь смотреть в глаза грузинскому народу», — так обратился бывший президент Грузии Михаил Саакашвили к судье Городского суда, сообщает «Новости-Грузия».

Михаил Саакашвили сделал это заявление после того, как судья потребовал от него уважать суд и во время разговора обращаться к судье, а не к присутствующим в зале суда.

«Я обращаюсь к грузинскому народу. Я не собираюсь смотреть в глаза Иванишвили. Я очень хорошо знаю, где нахожусь, я построил этот зал, флаг позади вас, создан мною, стул, на котором вы сидите, поставил тоже я, эти аудитории и клетка построены мною. Все, что делается в стране и что не испорчено до сих пор, сделано мною. Меня совсем не привлекают ваши глаза, простите, я обращаюсь к грузинскому народу. Я не уважаю суд Иванишвили», — заявил Саакашвили судье.