Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не может свыкнутся со своим текущим положением, заявил клинический директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе, передает грузинский «Первый канал». По его словам, с момента попадания политика в больницу, врачи всячески пытаются ему помочь.

«У Саакашвили полная непримиримость к тем условиям, в которых он находится, он сам говорит, что выполнит рекомендации только в том случае, если будет свободен <…> Клиника делает все возможное с первого же дня поступления пациента, предложены современные методы лечения, а также лечение по европейским или американским гайдлайнам, пациенту проводятся все необходимые обследования, будь то лабораторные или высокотехнологичные исследования. Как известно, лечебный процесс состоит из двух основных компонентов, первый — сторона пациента, другой — сторона медперсонала», — отметил Чхаидзе.

Как указал директор «Вивамед», клиника исполняет свои задачи полностью, а Саакашвили и его родственники не исполняют предписания врачей, в том числе относительно питания политика.

«Больному проводились различные инструментальные обследования, где было подтверждено, что желудок участвует в приеме и переработке пищи, механического сопротивления нет, и это обусловлено его психоэмоциональным фоном», — подчеркнул Чхаидзе.