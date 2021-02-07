Саакашвили и пророссийские силы по одну сторону баррикад: теперь мы видели все

В политике нет вечных друзей, есть только вечные интересы. В очередной раз убедился в правоте этого постулата, ознакомившись с заявлением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Он призвал Украину готовиться к потере Мариуполя и Херсона. Об этом Саакашвили заявил в эфире телеканала «Украина». Это его заявление нуждается в комментариях по целому ряду поводов.

Начну с того, что 2 февраля Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО, которое на 5 лет запретило деятельность телеканалов, связанных с нардепом от ОПЗЖ, кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком — «112 Украина», Newsone и ZIK. Кроме телеканалов, под санкции попал нардеп Тарас Козак, который является их формальным конечным бенефициаром. Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали «за», один воздержался, один находится в командировке.

Так вот, Саакашвили заявил о «потере Мариуполя и Херсона» именно в свете решения президента Украины Зеленского. Саакашвили уверен, что такой шаг только ужесточит конфликт в Донбассе. Поразительное совпадение, но ровно о том же заявляют и в окружении Медведчука, в пророссийской ОПЗЖ. В частности, нардеп от фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что на Донбассе «ожидается большая провокация» и начнутся «постоянные обстрелы». Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Рабиновича.

То есть, Саакашвили и Рабинович говорят практически об одном и том же. Только вот Рабинович является открытым оппозиционером, одним из руководителей пророссийской ОПЗЖ, тогда как Саакашвили вроде бы еще не перешел в открытую оппозицию к президенту Зеленскому, и продолжает занимать должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины.

Как все это понимать, как вообще возможно присутствие Саакашвили по одну сторону баррикад с откровенно пророссийской украинской политической силой? Ответ на этот вопрос предельно прост. Михаил Николозович всегда и везде придерживался того самого принципа, что в политике нет вечных друзей, а есть вечные интересы. Его, Саакашвили, личные интересы. И утоление его же личных амбиций, кстати, безграничных.