С запада Ливии вывозят наемников ЧВК «Вагнер»

В аэропорту города Бени Велид приземлились 7 военно-транспортных самолетов для вывоза российских наемников из ЧВК «Вагнер».

Об этом, по сообщению Агентства Анадолу, заявил представитель штаба командования правительственных сил Ливии, полковник Мухаммед Кунуну.

По его словам, наряду с российскими наемниками, сражающимися на стороне Халифы Хафтара, из района Триполи выведено тяжелое вооружение и боеприпасы.

По его словам, ранее зону боевых действий на западе Ливии покинули около 1500-1600 российских наемников, сражающихся в рядах незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара и о новом месте их дислокации пока ничего неизвестно.

«В аэропорту города Бени Велид к юго-востоку от ливийской столицыТриполи в числе прочиз совершил посадку военно-транспортный самолет Ан-32» ,- сказал Кунуну.

Силы признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в последние недели добились значительных успехов в боях со сторонниками Хафтара.

18 мая от наемников была зачищена стратегически важная авиабаза «Ватийе» на западе страны, которая долгие годы служила плацдармом для ударов по Триполи.

Одним из направлений наступления сил ПНС стал город Тархуна, используемый ставкой Хафтара в качестве логистического центра для наступления на столицу. Этот шаг вынудил наемников стянуть к Тархуне часть сил из-под Триполи.