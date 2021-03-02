С вентиляцией все в порядке, но никто не знает, когда откроется бакинское метро

16 октября 2020 года Бакинский метрополитен приостановил свою работу с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях вспышки COVID-19. Как тогда сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, работа метрополитена должна была восстановиться в ноябре 2020 года (https://zerkalo.az/s-00-00-19-oktyabrya-2020-do-06-00-2-noyabrya-prekrashhaetsya-deyatelnost-bakinskogo-metropolitena).

Работа метрополитена действительно была возобновлена в ноябре 2020 года. Но данная структура поработала всего несколько дней, и вскоре деятельность вновь была приостановлена.

Напомним, что впервые решением Оперативного штаба Бакинский метрополитен был закрыт на 38 дней по причине карантина с апреля до середины мая. В качестве главной причины указывалась проблема вентиляции воздуха в закрытых помещениях, что могло способствовать большему распространению коронавируса.

Как писали независимые СМИ и соцсети, вентиляционные системы метрополитена безнадежно устарели и требуют немедленной замены.

По мнению этих же СМИ, проблемы с вентиляцией и нехватка воздуха в метрополитене также связаны с тем, что во время расцвета строительного бума над шахтами для воздуха были построены различные объекты.

Мы решили выяснить, были ли устранены проблемы с вентиляцией воздуха в метрополитене, и когда будет восстановлена деятельность бакинского метро.

Как сообщил # глава пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, все вентиляторы в метрополитене находятся полностью в рабочем состоянии.

«А информация о строительстве различных объектов над шахтами поступления воздуха не соответствует действительности», — заявил нам Бахтияр Мамедов.

На наш вопрос о том, почему же тогда не восстановлена деятельность метрополитена, пресс-секретарь дал следующий ответ: «Решение о закрытии метрополитена принимал Оперативный штаб при Кабинете министров. Обратитесь со своими вопросами в эту структуру».

Мы связались с главой пресс- службы Кабинета министров Ибрагимом Мамедовым. «Мне неизвестно, когда Бакинский метрополитен возобновит свою работу», — сказал Ибрагим Мамедов.

Эксперт в сфере транспорта Эльмаддин Мурадлы заявил #, что приостановление деятельности метрополитена привело к резкому увеличению количества пассажиров автобусов: «Ведь у нас в Азербайджане нет альтернативных видов общественного транспорта, таких как трамваи, троллейбусы и метробусы. Если вентиляционные системы в метрополитене в исправном состоянии, то непонятно почему не возобновлена его деятельность? Ведь контролировать плотность пассажиропотока в метро легче, чем в автобусах».

Эксперт также прокомментировал заявление Ибрагима Мамедова, отметив, что кому как не Оперативному штабу при Кабинете министров должно быть известно о возобновлении деятельности метрополитена…