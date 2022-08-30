С 20 часов 30 августа армяне перестанут ездить через Лачын. С этого момента они будут пользоваться новой дорогой, которая была построена азербайджанской стороной в объезд Лачына. Об этом заявили лидеры карабахских сепаратистов, подтвердив, что российские миротворцы уже перебазировались для охраны нового маршрута.

Напомним, что общая протяженность новой дороги 32 км., из них 22 км проходят по территории Азербайджана и эта часть была сдана 10 дней назад. Однако 10 км на территории Армении будут готовы еще через полгода. По этой причине, азербайджанская сторона построила еще 4,7 км асфальтированной дороги дополнительно, по которой армяне могут добираться до существующей грунтовой дороге в Армении. (Turan)