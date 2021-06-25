Работники жилищно-коммунальных хозяйств, занимающиеся уборкой дорог, получают за свой труд скромные зарплаты, ежедневно рискуя жизнью. Эта работа по праву может считаться одной из самых опасных в столице, ведь ежегодно происходят дорожно-транспортные происшествия, в результате которых уборщики погибают или получают тяжелые травмы.

Так, на днях, как сообщает АПА, в поселке Бакиханова автомобиль сбил уборщицу – сотрудницу Объединения ЖКХ Сабунчинского района Гюльгез Гасанову (1965 г.р.), которая была госпитализирована с тяжелыми травмами.

Иногда виноваты в таких инцидентах сами уборщики, иногда водители, но отвечать не только во втором, но и в первом случае именно водителям, что, конечно, несправедливо по отношению к ним.

Опрошенные водители по-разному реагируют на уборщиков дорог. Одни – спокойно, говоря, что такова их работа, а трудятся там часто люди в возрасте и явно не от хорошей жизни. Другие признались, что нервничают каждый раз, когда видят убирающих мусор вдоль дорог, так как от трагических случайностей никто не застрахован.

И как видно, такие случаи – не редкость. После череды подобных ДТП несколько лет назад уборщиков снабдили светоотражающими жилетами, но только этой меры явно недостаточно.

Глава неправительственной организации «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов, комментируя # ДТП, в результате которых погибают и получают травмы уборщики, отметил, что уборщик в данном случае классифицируется как пешеход и обязан соблюдать правила дорожного движения пешеходов. В частности, выходя на проезжую часть, он должен убедиться, что она свободна. Водитель в свою очередь должен соблюдать ПДД.

«Часто в таких ДТП виноваты водители, но и уборщики порой ведут себя на дороге халатно, они могут, скажем, внезапно начать перебегать дорогу. Бывает, машина чуть «вильнет» в результате той или иной ситуации на дороге, и если в этот момент уборщик подметал территорию рядом с тротуаром, он может пострадать. Специфика данной работы такова, что первые минут 15 те, кто убирают дорогу, помнят о потенциальной опасности, а потом теряют бдительность», – сказал Мамедов.

Но в целом, как говорит эксперт, виноваты не столько водители или работники ЖКХ, занимающиеся уборкой дорог, сколько руководители последних. Где-то на 90% виновата исполнительная власть. И она должна юридически нести ответственность за то, что не соблюдается техника безопасности.

«Система, которая бы обезопасила таких сотрудников, непродуманная. Яркие светоотражающие жилеты – это хорошо и нужно, но нужны не только они», – отметил он.

Так что можно сделать для того, чтобы исправить ситуацию? Во-первых, выставлять дорожные знаки, которые бы показывали водителям, что идет уборка данного участка дороги. Уборка дорог – часть дорожных работ.

Во-вторых, можно привлекать не одного, а двух работников, и пока один из них занимался бы уборкой, второй бы контролировал обстановку. Ну и третий, самый логичный вариант – использовать вместо человеческого труда машинный.

Мамедов напомнил, что в советское время по дорогам ходили уборочные и поливочные машины, и сейчас это все есть на Западе. Так почему же у нас до сих пор работают по старинке?

В Управлении жилищно-коммунального хозяйства Низаминского района нам сообщили, что на скоростных дорогах уборочные машины используются, например, на проспекте Гейдара Алиева.

А потом уже на протяжении дня уборщики занимаются уборкой мусора вдоль дорог, и в том, что он есть, виноваты водители, которые бросают его из окон своих машин.

В управлении отметили, что нужно вести пропаганду среди водителей, в том числе в СМИ, чтобы подобных случаев было как можно меньше.

Тут хотелось бы сказать, что одной пропагандой ситуацию не изменить, более действенным было бы внедрение больших штрафов за выброс мусора на дорогу.

Что касается мер безопасности, то, как сказали в управлении, уборщики дорог снабжены помимо светоотражающих жилетов и тележками с отражателями, в которые они складывают мусор. За их работой наблюдает бригадир. Кроме того, они проходят необходимый инструктаж и знают, как вести себя на дороге во время работы. Там подчеркнули, что в Низаминском районе инцидентов с уборщиками дорог не было.

И все-таки по городу они продолжают происходить уже не один год, а значит, не все и не везде делается так, как должно делаться, и это необходимо срочно исправлять. Цена недочетов слишком высока.