Интересный вопрос – а зачем Турции Африка? Многие, наверное, заметили, что в течение последних нескольких лет обозначился явный интерес Анкары к этому континенту.

Благодаря политике, проводимой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, Турция расширила свое влияние в Африке, а боевые беспилотники турецкого производства раскупаются странами «черного континента» как «горячие пирожки». Об этом говорится и в свежей статье, опубликованной французским экономическим ежемесячником Capital.

Как передает Anadolu, издание отмечает, что репутация турецких беспилотников значительно укрепилась после того, как они помогли Азербайджану восстановить контроль над своими территориями, оккупированными армянскими силами почти три десятилетия назад.

«Наряду с торговлей и сотрудничеством Турция намерена развивать позиции своего оборонного сектора в Африке, и рассчитывает в этом вопросе на свои боевые дроны», — говорится в публикации.

У Анкары уже есть военные базы в Сомали и Марокко, а в сентябре Тунис получил свои первые турецкие боевые дроны, констатирует издание.

«Ангола, в свою очередь, недавно проявила интерес к этим беспилотным аппаратам во время первого официального визита Реджепа Тайипа Эрдогана в южноафриканскую страну в октябре. В августе Турция также подписала соглашение о военном сотрудничестве с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом», — продолжает Capital.

«Куда бы я ни поехал в Африке, все говорят со мной о беспилотниках», — приводит издание слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сказанные им по итогам осеннего турне по Анголе, Нигерии и Того.

Отмечается, что турецкие беспилотники впервые «заметили» в 2019 году, после того как Анкара подписала два оборонных соглашения с признанным ООН правительством Ливии.

Согласно изданию, Турция не собирается ограничивать оборонное сотрудничество со странами Африки лишь продажей оружия, боеприпасов или транспортных средств. В качестве примера приводится план модернизации тоголезской армии, осуществляемый при поддержке Турции. Помимо вооружений Анкара предоставляет африканской стране средства для военного обучения и машины разминирования.

«Турция постепенно расширила свое влияние в Африке посредством сети из 37 военных офисов на континенте, что направлено на достижение озвученной президентом Эрдоганом цели утроить годовой объем торговли с континентом до 75 миллиардов долларов в ближайшие годы», — заключает издание.

В четверг, 16 декабря, в Стамбуле стартовал 3-й форум партнерства Турция — Африка. Форум на тему «Расширенное партнерство во имя совместного развития и процветания» организован в Конгресс-центре Стамбула и завершится 18 декабря.

В то же время в рамках форума проходят двусторонние встречи на уровне министров и глав государств и правительств.

В повестке форума, в частности, План действий на 2022-2026 годы по реализации конкретных проектов, которые, как ожидается, принесут пользу странам Африки.

То есть, очевидным образом Анкара пытается наращивать собственное влияние в странах Африки, действуя одновременно в разных направлениях сотрудничества с ними. Вопрос – зачем это всё Турции? Там видят Африку как некий перспективный регион (вообще-то, целый материк), который в скором времени ожидает бурный экономический рост? Если так, то понятно, но прослеживаются ли реально такие тенденции в Африке? А иначе зачем Турции стремиться к развитию отношений с ее странами?

Своим видением этой ситуации поделился с # главный редактор МК-Турция Яшар Ниязбаев:

— Главная причина, по которой Турция вообще интересуется Африкой, заключается в намерении улучшить отношения с ее странами. Но главным образом это делается потому, что есть такая возможность и есть в Турции такой приоритет. Приоритет этот появился в конце 90-х, Турция ввела план действий в отношении Африки, чтобы улучшить с нею отношения. Потому что на протяжении всей истории новейшей республики, современной Турецкой Республики, Анкара не особо интересовалась Африкой. И вот в конце 90-х уже появилась идея, что с нею нужно улучшать отношения. Потом она больше развилась уже с приходом к власти Эрдогана. В 2005 году уже были сделаны конкретные шаги.

Один из моментов здесь – это дипломатия. Если, допустим, в конце 90-х было всего несколько турецких посольств на африканском континенте, то сейчас их там более 40, и турецкие эксперты в своих выступлениях на эту тему отмечают, что так или иначе у государств должны быть хорошие отношения. Например, когда вы пытаетесь продвинуть какую-то идею, сделать какие-то шаги на международном уровне, у вас должны быть государства-союзники, друзья, которые вас поддержат. Например, одна из причин по которой Турция есть в Африке и пытается там оказывать помощь в разных вопросах, во-первых, в том, что у нее есть на это средства и инструменты. Как она это делает? Через благотворительные фонды, через работу посольств, курсы обучения турецкому языку, через деятельность организации TIK, помогающей в воплощении инфраструктурных проектов. Таким образом Турция создает положительный имидж своей страны в глазах Африки. И самое главное, Турция всегда подчеркивает, что она не пытается что-то взять из Африки, как это делали колонизаторы. Она пытается внести, добавить, поделиться своей культурой, своими знаниями, возможностями, в том числе и материальными. А также проектами и инвестициями. Таким образом, один из главных моментов тут в том, что Турция видит в африканских странах будущих союзников.

Можно обратить внимание, что во время недавнего турне по Африке президент Эрдоган произнес речь о том, что «мир больше пяти», имея в виду состав стран, входящих в Совет безопасности ООН. Таким образом он хотел сказать — нас не особо слышат, наших представителей там нет. Тем самым он подводит к тому, чтобы во время тех или иных обсуждений, мероприятий в рамках сессий Генассамблеи ООН, у Турции была определенная поддержка со стороны африканских партнеров.

Вот я думаю, это весьма важная часть развития страны. В Анкаре говорят, что если ты хочешь сидеть за столом переговоров, ты должен быть на поле – то есть, на месте событий. Если Турция сейчас имеет самые разные свои представительства в более чем 50 странах Африки, в которых проживает больше 1 миллиарда человек, то это дает ей возможность иметь связи, влияние, ожидать какую-то поддержку в будущем. То, что делается сегодня, завтра будет восприниматься уже как история. То есть, у нас есть определенные исторические связи, будут говорить в Турции. Они и сейчас это говорят, но сейчас это больше касается Северной Африки, арабских стран, с которыми у турков есть давние исторические связи.

Но теперь создаются новые связи, новая история. И если Турция, благодаря «мягкой силе», сериалам, курсам турецкого языка, инфраструктурной помощи создаст положительное восприятие своего государства и турецкого человека, то потом сможет воспользоваться этими благами в каких-то иных проектах, целях. В целом, мне кажется, вот в этом вся задача. То есть, это задел на долгие годы.