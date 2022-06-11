Руководство «Формулы-1» планирует перенести некоторые этапы «Формулы-1» из Европы в Южную Африку. При этом последний раз гонки такого уровня проводились на Африканском континенте в 1993 году.

Журналисты Daily Mail выяснили, что президент «Формулы-1» Стефано Доменикали отправится в ЮАР на следующей неделе — сразу после окончания Гран-при Азербайджана.

Гонки болидов могут состояться в Африке уже в следующем году. Рядом с Йоханнесбургом осталась трасса «Кьялами» протяженностью 4,8 км, где за соревнованиями могут наблюдать 100 тысяч зрителей. Доменикали ждут для проведения переговоров владелец трассы Тоби Вентер и исполнительный директор Том Хэмилтон.

«Формула-1» при этом последовательно сокращает количество гонок в Европе. Так, будет отменён французский этап в Поль-Рикаре. Гран-при Бельгии в Спа может быть перенесен на следующий год.