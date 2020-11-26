С нового года будет запрещена продажа полиэтиленовых кульков толщиной до 15 микронов

Вводится запрет на ввоз, производство, продажу и предоставление потребителям предпринимателями полиэтиленовых кульков толщиной до 15 микронов, а также предназначенных для одноразового использования палочек, вилок, ножей, тарелок и стаканов с содержанием пластиковых примесей на объектах торговли, общественного питания и услуг.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон «Об охране окружающей среды», вынесенном на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Пункты законопроекта, касающиеся полиэтиленовых кульков, вступят в силу с 1 января 2021 года, а касающиеся предназначенных для одноразового использования палочек, вилок, ножей, тарелок и стаканов с содержанием пластиковых примесей – с 1 июля 2021 года.

Законопроект был представлен на голосование и принят.