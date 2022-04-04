С начала полномасштабной войны России против Украины погибло 18 журналистов. Об этом 4 апреля в Facebook сообщила пресс-служба Министерства культуры и информполитики со ссылкой на данные Офиса генпрокурора.

Восемь журналистов похищены, 13 ранены, трое без вести пропали, еще 15 подверглись запугиваниям.

«Кроме того, зафиксировано по меньшей мере семь фактов обстрелов, которые привели к повреждению или уничтожению телебашен, ТРК. Зафиксировано 22 блокировки и кибератак на СМИ», – говорится в сообщении.

В целом российские военнослужащие совершили 74 преступления против представителей СМИ, из которых 19 – против иностранных граждан. (gordonua.com)