С 1 января в ходе операций внутри Турции и за рубежом нейтрализовано 1 162 террориста.

Об этом, по информации Агентства Анадолу, в воскресенье, 30 мая, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

В целом проведена 181 операция (43 крупномасштабных и 138 среднемасштабных), говорится в сообщении ведомства.

«В ходе операций Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım (на севере Ирака) до сегодняшнего дня нейтрализовано 142 боевика PKK, в том числе один главарь террористической организации. Уничтожено 110 укрытий и 398 мин», — следует из сообщения.

В оборонном ведомстве Турции также предоставили информацию о борьбе с террористами из организации Фетуллаха Гюлена.

«Борьба с FETÖ продолжается. С 15 июля 2016 года (попытка переворота в Турции) депортировано 24 714 лиц, продолжается административный процесс в отношении 2 493 человек», — говорится в сообщении.