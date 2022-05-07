В пятницу из Мариуполя удалось эвакуировать 50 мирных граждан, которые есть дети. Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Сегодня мы проводили эвакуацию гражданских из Азовстали. На обратном пути должны были забрать людей на Порт Сити. К сожалению, не успели. Потому что целый день колонна была вынуждена стоять у Азовстали. Там происходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила крайне медленно. Однако, сегодня нам удалось вытащить из Азовстали 50 женщин, детей и стариков», – сообщила Верещук.

По ее словам, на 7 мая также запланирована эвакуация из Мариуполя.

«Завтра утром мы продолжим эвакуационную операцию. Если все будет по плану, в 17:00 на Порт Сити будут автобусы, которые отвезут людей в Безымянный. Там люди из Порт Сити присоединятся к нашей колонне из Азовстали, которая на следующий день отправится в Запорожье», – добавила вице-премьер.

Напомним, 1 мая началась эвакуация мирных граждан с завода Азовсталь при посредничестве ООН и Красного Креста. (Корреспондент.нет)