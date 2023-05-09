Цены на газ в Европе опустились до самого низкого уровня с начала 2022 г., и некоторые компании, отвечающие за его закачку в хранилища, даже приостанавливают закупки в надежде на дальнейшее снижение котировок.

С пика в августе 2022 г. газ в Европе подешевел почти в 10 раз. Тогда его цена превышала 340 евро/МВт ч (около $3600 за 1000 кубометров), а с конца апреля он торгуется дешевле 40 евро. В прошлый четверг цена опускалась до 35,65 евро, в понедельник колебалась около 36-37 евро.

С начала года она упала на 55%.

На этом фоне даже снизились темпы пополнения газохранилищ, пишет Bloomberg. Частично это объясняется тем, что Европа завершила отопительный сезон с гораздо бóльшим объемом оставшегося газа, а также холодной погодой в апреле. Но многие трейдеры ожидают дальнейшего снижения цен на газ, поэтому хранилища в ряде стран, по-видимому, будут заполняться медленнее, считают аналитики норвежской Equinor, которая после падения импорта российского газа стала крупнейшим поставщиком ЕС.

Хранилища уже заполнены на 61,4%, по данным Gas Infrastructure Europe; это примерно на 20 процентных пунктов выше, чем в среднем за последние пять лет в это время года. При этом в Германии, крупнейшей экономике ЕС, этот показатель равен 67,9%, а в Испании, Португалии и Швеции превышает 90%.

Потребители чувствуют себя достаточно уверенно, их подбодряют заявления политических лидеров о том, что худшее позади, сказал Bloomberg Клаус Ряйниш, директор по продажам швейцарского энерготрейдера MET Holding. (moscowtimes.ru)