В Азербайджане наблюдается снижение цен на хлеб в розничных торговых сетях.

С 26 октября в ряде торговых сетей стоимость 650-граммового круглого (заводского) хлеба упала с 60 до 55 гяпиков.

Как передает АПА, снижение цен наблюдается в сетях магазинов «Bravo», «Bazarstore», «Al», «Araz», «OBA», «Rahat», «Sarı», «Alvadi», «Grandmart», «Bolmart», «Megastore», «Bizim market», «Baqqal».

Напомним, это уже 3-е снижение цен на хлеб в этом году. Так, в марте текущего года цена на указанный хлеб снизилась с 70 до 65 гяпиков, в июне — с 65 до 60 гяпиков. Таким образом, цена на 650-граммовый круглый (заводской) хлеб в целом за год снизилась на 21,4%.