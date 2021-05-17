С 7 июня в Германии отменяется очередность при вакцинации

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан на пресс-конференции в Берлине сообщил о том, что с 7 июня в стране отменяется очередность вакцинации по категориям населения в центрах вакцинации и у частнопрактикующих врачей. «Тем самым все жители с 16 лет будут иметь право записаться на прививку», — говорится в тексте постановления, подготовленного федеральным правительством к совещанию с земельными министрами здравоохранения. Одновременно в документе подчеркивается, что не все желающие смогут получить прививку уже в июне в связи с ограниченным количеством вакцины от коронравируса.

Ранее была установлена очередность по принципу приоритетности тех или иных категорий лиц. В первую очередь прививки, в частности, получали представители групп риска — пожилые люди и те, кто в силу профессии мог заразиться раньше других: врачи, полицейские, педагоги и т.п. (DW)