С 5 августа карантинный режим может быть смягчен

«С 5 августа мы пойдем на смягчение».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Помощник президента Азербайджана отметил, что, тем не менее, люди должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски, следить за гигиеной: «Но если правила не будут соблюдаться, уровень заражения будет расти, мы можем снова ужесточить карантинный режим».