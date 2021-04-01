С 5 апреля школы вновь переходят на дистанционное обучение

Как известно, в соответствии с постановлением Кабинета Министров «О дополнительных мерах по организации деятельности образовательных учреждений, функционирующих на территории Азербайджанской Республики в период особого карантинного режима» и соответствующим приказом Министерства образования с 1 февраля в общеобразовательных учреждениях страны с соблюдением правил карантинного режима частично возобновилось традиционное обучение.

Как сообщили АПА в Министерстве образования, в связи с текущей ситуацией, со следующей недели планируется введение новых норм относительно организации обучения. Так, с 5 апреля в общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района планируется организовать учебный и учебно-воспитательный процесс в дистанционной форме. В других городах и районах обучение будет продолжено частично в очной форме с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

Отметим, что во время дистанционного обучения занятия могут проводиться посредством «Virtual məktəb», а также с других онлайн-платформ. Также ученикам рекомендуется смотреть телепередачу «Dərs vaxtı».

Следует отметить, что процесс вакцинации учителей и технического персонала общеобразовательных учреждений старше 50 лет начался с первой недели марта. На сегодняшний день более 55% преподавателей и технического персонала вакцинированы от COVID-19. Для эффективной организации образовательного процесса необходима вакцинация преподавателей и технического персонала.

Министерство образования рекомендует соблюдать санитарно-гигиенические правила, использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Что касается того, распространяется ли данное решение на высшие учебные заведения, то заведующий сектором по связям с общественностью министерства Джасарат Валехов заявил, что данное решение не распространяется на университеты, оно относится только к общеобразовательным учебным заведениям.