С 1 июля Египет откроет авиасообщение в полном объеме

Египет открывает авиасообщение в полном объеме с 1 июля. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Каире министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба.

«Возобновление воздушного движения через все аэропорты Египта начнется с 1 июля», — сказал он. Это решение касается не только курортных зон, но также Каира и аэропорта Бург эль-Араб под Александрией.

«Сначала в полном объеме будут восстановлены полеты внутри страны, постепенно будут запущены рейсы в некоторые страны, — отметил он. — Полеты будут открываться в те государства, которые открываются аналогичным образом [для полетов в Египет]». По словам министра, будут приняты все меры безопасности и предосторожности в целях минимизации распространения нового коронавируса. В частности, на борту пассажирам будут предоставлять только сухие завтраки и консервированные напитки, газеты и журналы предлагаться пока не будут. Все самолеты перед рейсом обязаны проходить санитарную обработку.