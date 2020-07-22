Рынок недвижимости замер: исключение — аренда и покупка дач

Недвижимость всегда считалась выгодным вложением, но сейчас на данном рынке наблюдается застой. Граждане проявляют интерес преимущественно к покупке и аренде загородной недвижимости, и цены в этом сегменте растут.

Эксперт в области недвижимости Рашад Алиев заявил #, что в росте цен на дачи нет ничего удивительного, поскольку как стоимость их покупки, так и аренды и так каждый год начинает расти с началом летнего сезона. Цена может повыситься существенно, но это временный ажиотаж.

«Дачи популярны исключительно летом, зимой же они большинству не нужны и даром. Естественно, если сравнить стоимость дач зимой с летними ценами, разница впечатлит. Но надо сравнивать цены в летний период за этот и прошлый год», – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что карантинный режим повысил привлекательность загородной недвижимости и привел к некоторому росту ее стоимости. По его словам, то, что граждане были ограничены в передвижении, не могли беспрепятственно выезжать в районы, заставило их подумать о покупке или аренде дач.

Отметим, что некоторые специалисты заявляют, что в последнее время вырос также спрос на дома с дворовой системой. Но, как говорит Р.Алиев, он не наблюдает особого роста интереса к такой недвижимости.

«Есть люди, которые стали к ним присматриваться в карантин, но нельзя сказать, что спрос огромен и что можно говорить о внушительном росте цен в данном сегменте. Все зависит от того, где расположен такой дом. Если он находится на территории с развитой инфраструктурой и недалеко от моря – это одно. Тогда его можно использовать и как дачу, и как жилье для круглогодичного проживания. Если же он находится в непривлекательном месте, то большого интереса у потенциальных покупателей не вызовет», – уверен эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас вообще неподходящее время для приобретения недвижимости. Во-первых, карантин еще не отменен и большинство людей ограничено во времени для того, чтобы куда-то поехать и посмотреть жилье. Во-вторых, у большинства людей нет денег на такую покупку.

«Экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего, но только пандемию в этом нельзя обвинять. Кризис стал намечаться раньше – с падением цен на нефть. Аналогичная ситуация была в 2014 и в 2008 годах. Безусловно, такое состояние экономики не может не сказаться негативно на рынке недвижимости», – подчеркнул он.

Чтобы понять, падают цены или растут, рынок недвижимости должен быть активным, а сейчас он практически находится в стагнации. И покупатели, и продавцы выжидают более благоприятного периода. Он отметил, что для тех, кто работают с недвижимостью, основная проблема – отсутствие клиентов.

Что касается стройматериалов, то, по его словам, с их реализацией и завозом проблем нет, может быть за исключением дорогих сегментов. Многое, в частности цемент, арматура делается у нас в стране и производители заинтересованы в том, чтобы сохранить спрос на них. Но ремонтные и строительные работы сейчас идут медленнее.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что многие из тех, чьи дома с дворовой системой снесли, и на их месте построили новостройки, скучают по дому с собственным двором, по тому, что нет соседей, и хотят снова жить в таких домах.

Те, у кого есть дачи, такой дом вряд ли приобретут, но если дачи нет, такая покупка может стать компромиссным вариантом.

«В карантин преимущества собственного двора оценили многие. Если дом в черте города, то это удобно в плане близости к работе, учебе, и в то же время жизнь в таком доме даст большее ощущение свободы в сегодняшних условиях. Да, есть вероятность, что такие дома в столице рано или поздно снесут, но владельцы в любом случае не останутся ни с чем. Они получат денежную компенсацию и смогут решать, что им делать дальше», – считает он.

Что касается роста спроса на дачи, который летом стал одной из главных поводов для обсуждения то, по его словам, он действительно высок. Дорожает аренда дач, люди охотно приобретают загородную недвижимость.

Так, на территории от Загульбы до Новханы идет активное дачное строительство, сказал Агаев.

Он отметил, что недвижимость была и остается выгодным вложением, и цены на нее, если и падают, то временно.

По его словам, цены на жилье в новостройках сейчас упали, но это ненадолго. К тому же, в реальности стоимость проживания в новостройках растет, ведь постоянно повышают аренду гаражей, стоимость коммунальных услуг.